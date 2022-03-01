Ночью защитники Николаевской области провели операцию «Цыган» – добивали остатки вчерашней колонны, часть техники забрали

Последствия боя в Баштанке Ночью на территории Николаевской области была проведена спецоперация по ликвидации остатков колонны вражеской техники, которая прорывалась со стороны Снигиревки через Баштанку.

Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

– Не дали орки поспать, всю ночь, но с хорошей стороны. Вчера ночью мы проводили операцию «Цыган», у нас выехало н-количество в н-количество районов. Мы втащили, отобрали, спалили технику, забрали себе кое-что. Очень серьезно дали по Чернобаевке (пригород Херсона, – ПН), очень серьезно отработали в Еланецком направлении, у нас там коллеги… Орки обиделись, тащат десант, колонна со Снигиревки пошла, пытаются эвакуировать медиков (своих - ПН), медиков отпустим. Остальных накажем. В общем, у нас была успешная наступательная операция, думаем эту практику разворачивать, – рассказал Ким.

По информации «Преступности.НЕТ», по состоянию на вчерашнюю ночь в общей сложности было уничтожено порядка 750 единиц различной техники врага.

Также в ликвидации техники принимали участие и местные жители.

Напомним, вчера колонна вражеской техники выехала с территории Херсонской области по направлению к Баштанке. В Явкино ее задержали местные жители, из-за этого она разделилась на несколько частей. В Баштанке участники местной терробороны дали бой оккупантам, в результате чего несколько единиц техники было уничтожено, а также захвачено. Тех же, кому удалось прорваться, добивали авиацией.