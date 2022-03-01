Бои в пригороде Николаева: В аэропорту «прижали» вражеский десант

В Николаевской области 2 марта продолжаются бои с российскими оккупантами. В городе с утра объявлен комендантский час.

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11:07 В районе села Заселье Витовского района двигается вражеская колонна из около сотней машин с пехотой.

11:05 В Маложеневке (бывш. Еланецкий район) местные захватили вражескую технику.

10:58 Глава ОВА Ким сообщил еще часть актуальной информации. В Корабельном районе Николаева пока не подтверждается информация о десанте противника.

10:57 В Снигиревке наземная тревога. Со стороны Баратовки в город идет колонна вражеской техники.

«Немедленно все в укрытие!!!» – говорится в сообщении.

10:48 В области высадился вражеский десант.

10:36 В Снигиревском городском совете сообщили, что со стороны Херсона в город снова идет колонна вражеской техники.

«Просим всех оставаться дома или у укрытия. Об объявлении тревоги будет сообщено дополнительно».

10:33 Николаевский городской глава Александр Сенкевич сообщил, что в городе скоро будут проходить бои с оккупантом. Российские войска пытаются взять город в кольцо. Призвал ни в коем случае не перемещаться по городу.

- Ситуация усложняется, российские оккупационные войска затискивают город в кольцо, обходят его. Происходят бои в Херсонском направлении и в районе Калиновского кольца. Все готовимся к войне с врагом в середине города. Обороняем город. Все оставайтесь дома, в укрытиях. Большое количество вертолетного оружия, вертолетов идет в Николаев. Не перемещайтесь по городу.

10:32 Сейчас горит склад одорантов, сообщили в ГСЧС. В ведомстве предупреждают, что горожане могут ощущать запах газа, он не вреден для жизни.

10:24 В Новой Одессе подорвали старый Троицкий мост.

10:01 Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что в Николаеве с утра объявлен комендантский час. По его данным, в Баловном высадился десант, а в районе Калиновки идут бои.

Он записал соответствующие видеообращения.

— У нас высадка десанта в районе Баловное. Четыре вертолета высаживаются. Объявляю комендантский час до указания. С улиц все уходим. Что-то ожидаем. Идут бои на подступе к Калиновке. Там наши развалили мост. Часть ушла в сторону Баштанки обратно, военные работают. В городе никого пока нет, - заявил Ким.

Во втором видео он добавил, что с Севастополя полетели самолеты. Поэтому он призвал спускаться в подвали. Однако, еще не понятно, куда конкретно направились самолеты.