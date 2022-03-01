«Сегодня вы, украинцы, – символ несломленности»: Зеленский обратился к украинцам и миру бороться за прекращение войны

Президент Владимир Зеленский похвалил украинцев за их единение и стойкость в борьбе с агрессором и призвал мир присоединятся к борьбе за прекращение войны.

Об этом он заявил во время обращения 2 марта.

Ниже приводим текст слов Президента Украины:

– Желаю здоровья, единая страна. Я не случайно сказал единая. Начался седьмой день этой страшной войны, войны, которую мы одинаков ощущаем. За это время у нас единства больше, чем за 30 лет. Сначала нам было одинаково страшно, потом одинаково больно, а сейчас все равно. Кроме победы, кроме правды, кроме мира, спокойствия, к которому мы хотим прийти, кроме жизней наших людей, за которых мы переживаем, кроме Украины. За это время мы по-настоящему стали единым целым. Мы много простили друг другу, мы полюбили друг друга, мы помогаем друг другу, мы боимся друг за друга. Вчера с утра на площади Свободы мы все были харьковчанами. Потом враг снес всех нас ударами по жилым домам в Бородянке. Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве И мы все снова погибли в Бабьем Яру от ракетного удара. Хотя весь мир постоянно обещает: «Никогда снова». Для любого нормального человека, который знает нашу, мировую историю, Бабий Яр – это особенная часть Киева, особая часть Европы, место молитвы, место памяти о 100 тысячах людей, которых убили нацисты. Место старых киевских кладбищ. Кем нужно быть, чтобы сделать такое место мишенью для ракет. Вы убиваете во второй раз жертв Холокоста. Во времена советской власти там на костях поострили телецентр, а еще спортивный комплекс , хозяйственные сооружения, сделали там парк, чтобы стереть настоящую историю Бабьего Яра. Но за что его бомбили. Это уже за пределами человечности. Такой ракетный удар свидетельствует о том, что для многих людей в России наш Киев абсолютно чужой. Они ничего не знают о нашей столице, о нашей истории. Но у них есть приказ – стереть нашу историю, стереть нашу страну, стереть нас всех. В первый день войны жестоко бомбили Умань, куда, кстати, приезжают каждый год сотни тысяч евреев помолится, потом Бабий Яр, где были расстреляны 100 тысяч евреев. Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира: разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтоб именно сейчас именно вы, миллионы евреев по всему миру не молчали, потому что в молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей, об убийствах украинцев. Прошлым вечером и этой ночью они продолжали быть по нашим городам бомбами, ракетами, артиллерией. По мирным людям. Снов и снова. По жилим кварталам. Снова Мариуполь, Харьков, Киев, Житомир и другие города и поселки Украины. Это не может объясняться никакой человеческой причиной, никакой божьей причиной. Что тогда дальше, если даже Бабий Яр? Какие еще военные объекты угрожают РФ, какие еще «базы НАТО»: Софиевский собор, Лавра, Андреевская церковь? Чтобы они там не мечтали: черт с ним. Потому что с нами Бог. За это время мы объединили Европу, страны Евросоюза уже на новом уровне, более высоком, чем формальный, выше, чем межгосударственный. На уровне обычных людей. Миллионов, миллионов европейцев. От Атлантики до пригорода Харькова, где продолжаются жестокие бои. Когда Европарламент, стоя вчера, аплодировал нам, нашей борьбе, это было оценкой наших усилий. Наше объединение. За шесть дней войны – как тридцать лет. Поэтому Евросоюз и отвечает нам да. Мы приступили к специальной ускоренной процедуре присоединения. Наши дипломаты и наши друзья объединяют мир ради Украины и мира еще больше. Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, должностных лиц, против самого государства и компаний. Еще раз: нейтральная Швейцария! Чего тогда ждут некоторые другие страны? К нашей антивоенной коалиции присоединились те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат. Теперь нельзя оставаться нейтральными! А каков итог для России? Флаг этого государства больше не увидят на спортивных турнирах. Современная мировая культура будет теперь закрытой. Российские товары убирают с полок магазинов по всему миру. Российские банки отключаются от глобальной системы. Российские граждане теряют сбережения, теряют всякие перспективы. Российские матери теряют детей в совершенно чуждой для них стране. Вдумайтесь в это число: около шести тысяч погибших россиян. Российские военные. Через шесть дней войны. Это без подсчета потерь врага за прошлую ночь. Шесть тысяч. Чтобы получить что-нибудь? Получить Украину? Это невозможно. Это не изменить ракетами. Бомбами. Танки. Любыми ударами. Мы – на своей родной земле. И за войну против нас будет Международный трибунал для них. Украинцы! Прошла еще одна ночь полномасштабной войны России против нас, против людей, против Украины. Тяжелая ночь. Кто-то провел эту ночь в метро – в укрытии. Кто-то – в подвале. Кому повезло больше - поспали дома. Другим приютили друзья и родственники. Семь ночей мы почти не спим. Или спим, но очень тревожно. Родные мои, придет время, когда мы сможем выспаться. Но это после войны. После победы. В мире, который нам нужен. Который мы всегда ценили. И который мы никогда не разрушали. Я прошу всех вас беречь своих близких. Беречь своих собратьев. Я восхищаюсь каждым из вас! Весь мир увлекается вами – от голливудских звезд до политиков. Сегодня вы, украинцы, – символ несломленности. Символ того, что люди в любой стране в любой момент могут стать лучшими людьми на земле. Слава Украине!