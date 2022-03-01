Советник главы МВД сообщил, что оккупационные войска могут попытаться захватить ЮУАЭС

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02.03.2022 10:16

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил о поступлении информации о выдвижении в сторону Южно-Украинской атомной электростанции двух десятков вертолетов. Ожидается попытка захвата станции.

Об этом он написал в Telegram.

«Только, что поступила информация из НГУ, что из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолётов оккупантов с десантниками. Возможно будет атака на АЭС. Национальная Гвардия готова принять бой! Смерть оккупантам!» - написал он.

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