Пираты 21-го века: В Черном море российские корабли используют гражданское судно в качестве «живого щита»

Корабли РФ 2 марта требуют от гражданского судна «HELT» зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом, в противном случае корабли РФ откроют по судну «HELT» огонь.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«Это не что иное, как пиратство 21-го века», – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

За время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ уже обстрелял два гражданских судна и два судна российские оккупанты захватили в плен (в т.ч. поисково-спасательное судно «Сапфир», выполнявшее гуманитарную миссию).