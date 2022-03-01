Президент Зеленский уволил глав Одесской и Черкасской ОГА и назначил новых

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Одесской и Черкасской облгосадминистраций.

Соответствующие указы размещены на сайте Президента.

Президент уволил Александра Скичко – главу Черкасской ОГА, вместо него назначил Игоря Табурца.

Вместо главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого Президент назначил Максима Марченко.

Как сообщают СМИ, Игорь Табурец ранее занимал должности советника главы Черкасской облгосадминистрации, советника комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, является генерал-майором.

Максим Марченко — украинский военный, полковник Вооруженных сил Украины. Командир 28-й отдельной механизированной бригады.