Почти 90% украинцев верят в победу Украины над Россией – опрос Рейтинга

Каждый день растет уверенность украинцев, что страна в состоянии отразить нападение РФ. Вера в победу преобладает во всех регионах.

Такие результаты опроса, проведенного 1 марта, опубликовала Социологическая группа «Рейтинг».

88% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение россиян. Только 10% сегодня не имеют такой уверенности.

90% опрошенных, думая о ситуации в стране, испытывают надежду. По сравнению с довоенными временами количество испытывающих надежду выросло втрое.

Практически во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды. Разочарование испытывают только 5%.

Социологи отмечают:

- 98% опрошенных поддерживают деятельность Вооруженных сил Украины - 93% поддерживают деятельность Президента Зеленского - 84% поддерживают действия местных председателей.

Защищать целостность Украины с оружием в руках готовы 80% опрошенных (в 2020 году таких было 59%)

Наивысший уровень готовности наблюдается на Западе и в Центре, более низкий – на Юге и Востоке.

Однако даже в юго-восточных регионах уровень готовности воевать за Родину чрезвычайно высок: на Юге – почти 80%, на Востоке – почти 60%.

В гендерном разрезе готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.