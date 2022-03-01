«Вы в нашей стране не освободители! Вы убийцы и оккупанты!»: Мэр Николаева обратился к русским военным и заявил, что им не победить в этой войне

Городской голова Николаева Александр Сенкевич записал видеообращение русским военным. Он назвал их убийцами и оккупантами, но ни в коем случае не освободителями. Мэр уверен, что победа в этой войне будет не за ними и добавил, что здесь их ждет ад, ведь украинцы воюют не за политического лидера, а за свою страну, людей, землю и свободу.

Соответствующее видеообращение он опубликован на своих страницах в соцсетях.

— Хочу обратиться к русским солдатам. Вам говорят, что фашистский режим Украины ведет враждебную политику в отношении своего народа. Если бы это было правдой, разве так бы вас встречали жители украинских городов и сел? Сжигали бы они вас просто на ходу, перекрывали бы собой дороги, чтобы не пропустить ваши танки? Вы в нашей стране не освободители! Вы убийцы и оккупанты! Вам говорят, что в Украине уничтожают русскую культуру? Так вот, я мэр Николаева, который получал образование на русском языке, говорю на русском языке с друзьями и думаю по-русски. Скажу вам, что в нашем городе есть улица Московская, Пушкинская и Фалеевская, Потемкинская – это центральные улицы Николаева и их никто не переименовывал. В нашем городе работал Николаевский художественный академический РУССКИЙ драматический театр, но в первый же день, когда вы начали бомбить украинские города ракетами коллектив театра отказался от слова РУССКИЙ и выступил за переименование. В нашем городе живут русскоязычные писатели. Сейчас они стали волонтерами и помогают украинским военным, кто-то пошел в тероборону. Это вы убиваете русскую культуру в Украине. Это вы разрушаете здания и инфраструктуру, построенные после 2 мировой войны.