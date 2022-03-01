«ПРОШУ воспользоваться силой четвертой власти»: Мэр Херсона заявил, что в городе нужно создать «зеленый коридор» для раненных и убитых

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02.03.2022 12:19

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев попросил у журналистов помощи для создания «зеленого коридора», через который провезут раненных и убитых.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Он заявил, что на Херсон движется гуманитарная катастрофа – городу необходимы медикаменты и продукты питания.

«Вниманию всех СМИ – херсонских, областных, всеукраинских, мировых! Всех журналистов, которые меня знают, которые любят Херсон, болеют за его судьбу, ПРОШУ воспользоваться силой своей четвёртой власти и помочь нам получить «зелёный коридор» для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет! Я рассчитываю на дружеское участие журналистов и их связи не только с украинскими, но и мировыми политиками. Помогите Херсону получить возможность спасти своих жителей от надвигающейся гуманитарной катастрофы!» - написал Колыхаев.

    Фотофакт