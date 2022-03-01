«ПРОШУ воспользоваться силой четвертой власти»: Мэр Херсона заявил, что в городе нужно создать «зеленый коридор» для раненных и убитых

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев попросил у журналистов помощи для создания «зеленого коридора», через который провезут раненных и убитых.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Он заявил, что на Херсон движется гуманитарная катастрофа – городу необходимы медикаменты и продукты питания.