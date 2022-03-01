Николаевская областная варта продолжает набор мужчин, готовых встать на защиту

Николаевский областной варта продолжает набор в свои ряды на защиту и оборону.
Об этом сообщается в Telegram-канали облварты.
Николаевцы, мужчины, у которых еще есть желание и вдохновение держать оружие!
Кто готов получить оружие (в этом случае лицо должно быть готово перейти на казарменный режим), или кто имеет собственное оружие и хочет присоединиться к Николаевской областной варте, звоните по телефону:
Телефоны колл-центра Николаевской областной варты:
0512 37-24-48
0512 37-24-38
0512 37-24-65