Николаевская областная варта продолжает набор мужчин, готовых встать на защиту

Николаевский областной варта продолжает набор в свои ряды на защиту и оборону.

Об этом сообщается в Telegram-канали облварты.

Николаевцы, мужчины, у которых еще есть желание и вдохновение держать оружие!

Кто готов получить оружие (в этом случае лицо должно быть готово перейти на казарменный режим), или кто имеет собственное оружие и хочет присоединиться к Николаевской областной варте, звоните по телефону:

Телефоны колл-центра Николаевской областной варты:

0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65