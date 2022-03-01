Двоих пленных российских солдат привезли к мемориалу Героям-ольшанцам в Николаеве

В Николаев привезли двоих пленных русских, которые 1 марта принимали участие в разгроме Баштанки, а вскоре были задержаны.
Об этом сообщает Гурген Григорьян.
Как известно, во вторник, 1 марта, в Баштанке прошли бои. Сильно пострадал центр города. В результате нападения российских войск несколько артиллерийских снарядов прилетело и в жилой сектор. При этом жители Снигиревки, Баштанки и ближайших сел без оружия, с подручным средствами, коктейлями Молотова разбивали колону оккупантов. Также глава Николаевской ОГА сказал, что ВСУ прицельно оккупантам отправили «подарок» и вскоре будут подсчитывать потери противника. Также местные «отжали» у захватчиков БТР, а русские в свою очередь бросали свою технику и пытались бежать. 2 марта полиция показала, как выглядит Баштанка после «прорыва» российских оккупантов
«-Алё, пап, ты, что ли? Дело такое, нас, короче, взяли в плен…С этих слов начинается звонок российского оккупанта, которого наши бойцы в Николаеве привели под мемориалГероям-ольшанцам. Он утверждает, что задания особого не было – сказали просто «разведка». В итоге, их взяли в капкан, а они особо и не сопротивлялись. Примечательно – отец оккупанта не сразу поверил, что ему звонит его сын. Ему пришлось называть адрес, чтоб на том конце провода поняли, что их сын пытался «освободить» Николаев», - пишет Telegгam-канал «Преступности.НЕТ».