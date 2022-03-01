Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT и запретил ввозить в РФ банкноты евро

ЕС отключает первые семь банков России от системы SWIFT, также издан запрет на поставку РФ валюты в евро.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы, пишет «Зеркало недели».

Речь идет о таких банках как «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк Россия», «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ) и «ВТБ БАНК».

Запрет вступит в силу 12 марта – через 10 дней после публикации в Официальном журнале ЕС. Распространяется он также на юридические лица и организации России, чьи имущественные права принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам.

Также юридическим и физическим лицам из Европы запрещено участвовать в проектах Фонда прямых инвестиций. На него ранее санкции наложили Британия и США.

Евросоюз также запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты в евро в Россию или любому физическому, юридическому лицу или органу в России, включая правительство и Центральный банк, или для использования в РФ. Следует отметить, что в ЕС все же решили не отключать от SWIFT банки Сбербанк (крупнейший кредитор РФ) и Газпромбанк.