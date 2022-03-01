«ВСУ впервые с начала вторжения перешли в наступление», – Офис Президента о боях возле Горловки

Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил о первом наступлении Вооруженных сил Украины за семь дней после начала полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии».

- Зона ООС – там приятные новости. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции. А одна из наших бригад даже продвинулась на окраине Горловки. Сейчас там закрепляется. И, возможно, будет развивать наступление, что не может быть приятной новостью, потому что впервые на седьмой день войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. И я думаю, что это не последнее наступление, не последнее контрнаступление. И будет время, скоро придет, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только ее защищать, – сказал Арестович во время брифинга 2 марта.