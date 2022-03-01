С начала российского вторжения уже погибли более 2 тысячи мирных украинцев

В Украине с начала вооруженной российской агрессии уже погибли более 2000 граждан нашей страны, не считая защитников.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России и Беларуси, а каждый час — это потерянные жизни наших детей, женщин и защитников. В течение семи дней войны», — подчеркнули в ведомстве.

За это время Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов.

«За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня основные усилия спасателей направлены на спасение людей. Удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникавших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.

При выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы, добавили в ГСЧС.