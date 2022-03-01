СБУ и полиция задержали корректировщика, который помог РФ нанести удар по аэродрому в Ивано-Франковске

СБУ совместно с полицейскими задержали корректировщика огня, который навел удар российского «Калибра» на Ивано-Франковский аэродром.

Об этом сообщает Нацполиция.

Предатель прибыл в Ивано-Франковск 22 февраля и заселился в отель недалеко от аэродрома.

23 февраля, накануне ракетно-бомбового удара РФ по Украине, корректировщик передал информацию о местонахождении военного объекта в Россию.

В результате попадания ракет была разрушена инфраструктура аэродрома. После этого корректировщик доложил о результате удара в РФ.

Диверсант был задержан, когда пытался совершить преступление против обороноспособности Украины. По статье «Государственная измена» он будет приговорен к 15 годам тюрьмы.