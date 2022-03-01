«Сменить руководство полиции на силовиков-предателей времён «Революции Достоинства», - в николаевском СБУ рассказали о планах оккупантов

Сводные оперативные группы николаевского СБУ и полиции, состоящие из бойцов спецподразделений «Альфа» и КОРД, за последние два дня задержали две диверсионные группы, а сотрудники контрразведовальных подразделений получили обоснованную информацию о планах оккупантов после захвата Николаева.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал собеседник в УСБУ в Николаевской области.

Так, только за последние два дня, сотрудниками спецподразделений были проведены обыска по 44 адресам в городе Николаеве в ходе которых была изъята взрывчатка, средства связи, оружие и другое снаряжение, среди которого даже водолазные костюмы. Задержаны две диверсионные группы у которых стояли задачи по подрыву объектов критической инфраструктуры в городе Николаеве. В данный момент со всеми задержанными работают специалисты Службы безопасности Украины.

«Помимо этого, нашей контрразведке удалось добыть очень ценную информацию о планах оккупантов относительно организации «власти» на территориях, которые они планируют оккупировать», - рассказал собеседник издания.

По информации, контрразведки СБУ, спецслужбы РФ ведут работу по подбору лиц из числа бывших сотрудников правоохранительных органов Украины, которые после «Революции Достоинства» выехали в Россию или автономную республику Крым.

«В планах спецслужб страны-агрессора, в будущем, привлечь их на службу на территории оккупированных регионов Украины. В планах оккупантов, полная смена руководящего состава Национальной полиции Украины, а также руководства подразделений в регионах, включительно до руководителей райотделов на граждан РФ – выходцев с Украины. Рядовому же составу сначала будет предложено продолжить службу в органах правопорядка, но на самом деле тех, кто пойдет на сотрудничество, в будущем планируют отправить служить в отдаленные регионы России», - рассказал собеседник издания.

Помимо этого, он уточнил, что одним из условий для рядового состава будет требование публичного отречения от украинской формы, переодевание в форму полиции РФ или другого силового образования, которое будет определено и принятие новой присяги.

Украинские спецслужбы, также располагают информацией и о списке тех, кого оккупанты планируют поставить руководить силовыми подразделениями, после планируемой оккупации территории. Так, одной из таких персон является Драчевский Вячеслав Александрович 1982 года рождения – бывший сотрудник МВД Украины, работавший в ГУ МВД в Полтавской области, а после «Революции Достоинства» выехал в Россию и был назначен на руководящую должность в одном из территориальных подразделений МВД РФ города Москва.

Как известно, в четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино. После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.