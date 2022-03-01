Планы российского вторжения в Украину утвердили еще 18 января, - штаб ООС

Благодаря успешным действиям одного из подразделений Вооруженных Сил Украины удалось получить секретные документы российских оккупантов.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

В распоряжении ВСУ оказались планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота России.

В числе документов: рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава.

Исходя из полученной информации, известно, что планирующие документы на войну с Украиной были утверждены еще 18.01.22 года, а сама операция по захвату Украины должна была пройти в течение 15 суток, а именно с 20.02. до 06.03.

Подразделение врага должно было высадиться из ПДК «Орск» в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечной целью этих сил было блокирование и взятие под контроль Мелитополя.