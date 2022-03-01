В Николаевской области задержали 28 российских военных, которые пытались захватить Баштанку 1 марта

На Баштанщине задержали 28 военнослужащих вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Баштанская окружная прокуратура.

Как известно, во вторник, 1 марта, в Баштанке прошли бои. Сильно пострадал центр города. В результате нападения российских войск несколько артиллерийских снарядов прилетело и в жилой сектор. При этом жители Снигиревки, Баштанки и ближайших сел без оружия, с подручным средствами, коктейлями Молотова разбивали колону оккупантов. Также глава Николаевской ОГА сказал, что ВСУ прицельно оккупантам отправили «подарок» и вскоре будут подсчитывать потери противника. Также местные «отжали» у захватчиков БТР, а русские бросали свою технику и пытались бежать. 2 марта полиция показала, как выглядит Баштанка после «прорыва» российских оккупантов.

При процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры Николаевской области начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей и по факту незаконного пересечения государственной границы, соединенного с применением оружия (ч. 3 ст. 110, ч. 3). 332-2 УК Украины.

1 и 2 марта 2022 года сотрудники полиции вместе с представителями территориальной обороны в Баштанском районе задержали 28 военных РФ. Все они участвовали в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины 1 марта 2022 в Баштанке Николаевской области.

Военных задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Пока им готовятся сообщения о подозрении.

Напомним, что 2 марта двоих пленных российских солдат привезли к мемориалу Героям-ольшанцам в Николаеве.