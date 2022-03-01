Взятые в плен в Николаеве спецназовцы ГРУ обратились к армии РФ: «Не надо здесь находиться и убивать мирное население»

Взятые в плен в пригороде Николаева спецназовцы ГРУ (Главного управления Генерального штаба ВС РФ) дали показания о своем вторжении в Украину.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Пленные служат в 10-й отдельной бригаде специального назначения, воинская часть №51532 в Краснодаре.

В одном случае оккупанту Евгению Павлухову (22 года) дали позвонить его матери. Он сказал, что с ним нормально обращаются, но отдадут лично родителям. Россиянин просит обратиться в Комитет солдатских матерей.

- Отправили нас воевать с мирным населением. Мирное население бомбят наши, - сказал он. - Я прошу прощения за убийство мирных граждан российской армией в Украине.

Второй пленный – Владимир Ключиков, ему 24 года.

- Я очень сочувствую, что военнослужащие российской армии, включая меня, пришли на вашу землю под обманом нашего президента… Я обращаюсь ко всем военнослужащим: пацаны, уходите с этой земли, это не ваша земля. Мне открыли глаза, что не надо здесь находиться и убивать мирное население. Сворачивайте свои эшелоны и просто уходите к своим семьям. Пока кара не настигла вас, - сказал оккупант.

Имя третьего диверсанта пока что неизвестно. Он позвонил своему брату.