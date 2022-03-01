«Весь мир против Путина»: 141 страна требует от РФ прекратить вторжение в Украину

Генеральная ассамблея ООН 2 марта подавляющим большинством голосов проголосовала за осуждение вторжения России в Украину.

Об этом сообщает «Лига.net».

На 11-й экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН 141 страна проголосовала за осуждение вторжения России в Украину, против – 5 стран, 35 стран воздержались. Против проголосовали Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея. В числе воздержавшихся – Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР.

Резолюция Генассамблеи ООН не имеет юридической силы, но имеет политический вес в глобальном масштабе. Резолюция также требует, чтобы Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.