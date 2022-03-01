В николаевском порту «Ольвия» оккупанты ракетой попали в иностранное судно

В среду, 2 марта, российские оккупанты попали в иностранное судно, которое стояло в ожидании загрузки в николаевском порту «Ольвия». Из-за ракетного удара на судне случился пожар.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Страна-агрессор целит не только в гражданские объекты Украины. Сегодня в порту «Ольвия» российская ракета попала в иностранное судно. В администрации морских портов Украины сообщили, что пострадал теплоход «Banglar Samriddhi» (флаг Бангладеш), стоящий на рейде порта «Ольвия». Ракета попала в надстройку. На судне пожар», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для спасения экипажа было направлено 2 буксира. Также известно, что зашло в порт 23 февраля 2022 года и стояло в ожидании нагрузки, без возможности выхода из-за ограничения ВМС РФ.

ВИДЕО.