Российские оккупанты в Херсоне сожгли ТРЦ «Фабрика» – теперь там ловят мародеров

В Херсоне в понедельник, 1 марта, российские военные уничтожили самый большой в городе торгово-развлекательный центр «Фабрика».

Об этом сообщают местные жители.

Возле ТРЦ был бой, и российские военные обстреляли здание. В ГСЧС Сообщили, что не смогли погасить пожар из-за оккупантов.

«1 марта в 15:24 во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ «Фабрика» в Херсоне вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й ГПСЧ Херсона», – сообщила ГСЧС в Facebook.

Согласно сообщению, шестерым спасателям удалось покинуть атакуемый транспорт и скрыться в ближайшей больнице.

В итоге, здание ТРЦ было значительно повреждено огнем.

По сообщениям администрации, животных из зоопарка, который находился на территории ТРЦ, в своем большинстве удалось спасти. Также в ТРЦ призвали фотографировать мародеров, которые сейчас буквально атакают сгоревшее здание.

Общая площадь ТРЦ Fabrika составляет 82 тыс. кв. м, арендная – 65,5 тыс. кв. м. Наземный паркинг рассчитан на 2,5 тыс. машиномест. Девелопером проекта является Budhouse Group.

ТРЦ пользовался ьольшой популярностью в том числе и у жителей Николаевской области.