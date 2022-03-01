На Луганщине неизвестные убили мэра-сепаратиста, который поддержал вторжение РФ 18+

В Луганской области нашли убитым главу Кременной ОТГ (город Кременная) Владимира Струка.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
В 2014 году Струк был активным сторонником «ЛНР». Затем выехал на свободную от временной оккупации часть Луганской области. Дважды избирался председателем Кременной ОТГ. В последнюю неделю активно вел пророссийскую позицию, агитируя депутатов ОТГ к коммуникации с РФ и «ЛНР», собирал депутатов на этот счет.
1 марта его похитили неизвестные в камуфляжной форме. Причина смерти (предварительная) огнестрельное ранение в область сердца.
«Весь государственный аппарат Украины – СБУ, МВД, прокуратура, суды 8 лет ничего не могли поделать с откровенным сепаратистом Струком. Потому что у него было много денег. Скорее всего, при поддержке из РФ. Но когда российские войска подошли за 15 км к Кременной, Владимира Струка судили судом народного трибунала. Судя по всему, расстрелян неизвестными патриотами как предатель по законам военного времени», - написал Геращенко.