«Пока так. Флаг над нами украинский»: В Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – мэр их принял

В Херсон зашли российские оккупанты и поставили ряд условий – городской голова Игорь Колыхаев на них согласился.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Колыхаев заявил, что переговоров не было, но каким тогда образом прошли договоренности – неясно.

«Это не были переговоры или что-то такое, о чём уже поползли слухи. Со мной никто ни о чём не договаривался. Однако, действительно, вооруженные посетители в горисполкоме сегодня были. Мы с командой – мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны. Мы показали, что работаем на обеспечение города и пытаемся ликвидировать последствия вторжения. Мы испытываем колоссальные трудности со сбором и захоронением убитых, доставкой продуктов и медикаментов, вывозом мусора, устранением аварий и т.д», - написал Колыхаев.

Он сообщил, что все, что происходит в Херсоне – политика, «которую он ненавидит». Сам же Колыхаев «пришёл обновить инфраструктуру, заводить в Херсон инвестиции, строить дома, дороги, парки и новую жизнь для родного города. В результате я ищу спецпакеты для убитых, ставлю на уши весь мир, прося «зелёный коридор» и думаю, КАК мне теперь восстанавливать город после танков и БТРов».

«Я не давал им никаких обещаний. Мне просто нечего пообещать. Меня интересует только нормальная жизнедеятельность нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирные жители и люди, которые хотят здесь ЖИТЬ!» - сообщил Колыхаев.

В итоге, российские оккупанты поставили херсонцам следующие условия:

1. В город можно выезжать только днём.

2. Комендантский час с 20.00 до 06.00 сохраняется строго.

3. Выезжают в город только машины с продовольствием, медикаментами и прочим.

4. Мы снова выпустим коммунальный транспорт, чтобы на работу добирались сотрудники хлебозавода, магазинов, аптек и т.д.

5. Пешеходы ходят по одному, максимум по двое. Военных не провоцируют. При первом же требовании останавливаются. Не конфликтуют.

6. Автомобили, которым по условиям можно находиться в городе, ездят с минимальной скоростью, должны будут готовы в любой момент показать содержимое перевозок.

«Пока так. Флаг над нами украинский. И чтобы он оставался таким же, эти требования придётся соблюдать. Ничего другого пока предложить не могу», - добавил мэр.

Напомним, в Херсоне в понедельник, 1 марта, российские военные уничтожили самый большой в городе торгово-развлекательный центр «Фабрика».