Украинская делегация отправилась на второй этап переговоров с Россией

Украинская делегация едет на переговоры с Россией.

Об этом журналистам сообщили в Офисе Президента Украины, передаёт Укринформ.

Сначала говорили, что переговоры пройдут в Беловежской пуще в Беларуси. Затем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что переговоры пройдут в другом месте.

«Информация о проведении переговоров в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое», - сообщил Арахамия в Facebook.

Других деталей пока нет.

Как известно, украинская делегация 28 февраля встретилась с российской на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Ключевым вопросом переговоров было немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В состав делегации вошли председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что украинская и российская делегации во время переговоров обсудили ряд приоритетных тем и теперь едут в свои столицы, чтобы провести консультации относительно дальнейших решений. Кроме того, по его словам, стороны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время.