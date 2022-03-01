Российские истребители нарушили воздушное пространство Швеции

Четыре российских истребителя в среду нарушили воздушное пространство Швеции.

Об этом говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Швеции, сообщает Украинская правда.

Два российских Су-27 и два Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции к востоку от острова Готланд. Шведские истребители Jas 39 Gripen были подняты по тревоге и задокументировали инцидент, сделав фотографии. Нарушение было недолгим.

- Это показывает, что наша готовность хорошая. Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России, - заявил ВВС Карл-Йохан Эдстрём.

Напомним, глава МИД Швеции Анн Линде объявила о выделении 47 миллионов евро на гуманитарную поддержку Украины.

Кроме того, Швеция передает в Украину 5 тысяч противотанковых гранатометов Pansarskott 86, 5 тысяч бронежилетов, 5 тысяч шлемов и 135 тысяч сухпайков.