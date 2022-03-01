Российских пленных солдат Украина будет отдавать лично их матерям, – Геращенко

Украина будет отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут в Украину лично.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Прошу донести эту информацию до тысяч несчастных матерей, российских, сыновья которых попали в плен в Украине. Принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев», – сообщил он.

Геращенко также сообщил, как действовать российским матерям, чтобы вернуть своих сыновей из плена.

Прежде всего, нужно узнать, находится ли конкретный военнослужащий ВС РФ в плену или он погиб. Сделать это можно с помощью телеграмм-канала Груз 200 или позвонив на горячую линию украинского Министерства обороны «Вернись живым из Украины» по одному из многоканальных телефонов:

+380894201860

+380894201861

+380894201862.

Также можно написать на электронную почту Vernis_iz_ukraine@gmail.com.

«Затем, если вы получили подтверждение, что ваш сын находится у нас в плену, мамы русских солдат должны добраться до Киева. После вторжения фашистской армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом: добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда – автобусами или на такси к польской границе. Затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной. Там вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына» – обратился к матерям военнослужащих оккупационной армии Геращенко.