Президент Зеленский создал Координационный штаб по гуманитарным вопросам, который будет помогать пострадавшим от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах образовалась крайне сложная гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости.

Чтобы эффективно оказывать пострадавшим гражданам помощь, Глава государства создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, оперативно координирующий волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды. Штаб будет работать по трем направлениям:

- гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций; - помощь от крупного бизнеса военным администрациям и громадам; - помощь от органов власти военным администрациям и громадам.

Председателем Координационного штаба определен руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В состав штаба вошли: заместитель руководителя Офиса Президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики. Деятельность Координационного штаба будет освещать советник руководителя Офиса Президента по коммуникациям Дария Заровна.

Кабинет Министров Украины должен обеспечить оперативное взаимодействие представителей областных военных администраций с Координационным штабом. Также правительство должно наладить эффективное сотрудничество с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, международными организациями, иностранными донорами по оказанию гуманитарной помощи Украине.