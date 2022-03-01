Близкий круг Путина уверен, что у него потекла крыша, – секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что близкое окружение президента РФ Владимира Путина уверено, что у него «потекла крыша».

Об этом он заявил во время своей речи в телемарафоне, передает Центр противодействия дезинформации.

Кроме психологического состояния Путина Данилов рассказал о том, что войска Беларуси переведены в боевую готовность, а Горловка – это украинский город: «Мы забираем свое».

- Все выполняется согласно плану, который есть в наших структурах. Если враг думает, что мы будем только защищаться, они ошибаются. Оккупанты не понимают, куда они попали и дезориентированы. Испуганные и без горючего. Они хотят только попасть домой, - добавил секретарь СНБО.

Также Данилов заявил, что сейчас руководство страны работает над вопросом закрытия неба над Украиной.

- Если мы этого не сделаем, наши дети будут незащищенными. Сейчас это вопрос №1, – резюмировал он.

Напомним, ранее советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявлял, что 28 февраля было 5 дней, как Путин прячется в бункере: «Путин параноик и он очевидно боится своей элиты».