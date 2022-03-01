ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Во время обстрела Харькова погибла сотрудница ОБСЕ

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.
После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.
Хронология событий 2 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.
В данной новости мы будем следить за событиями 3 марта.
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0:45 Российские оккупационные войска продолжают нести потери от ударов украинской авиации. Оккупанты потеряли три самолета, два вертолета, потери понесли колонны бронированной техники.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
В течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.
0:40 Седневская территориальная община (Харьковская область) находится на грани гуманитарной катастрофы и просит организовать «зеленый коридор» для снабжения продуктами первой необходимости, сообщает Бабель.
Община оказалась в оккупации – тяжелая ситуация сложилась в селе Черныш, жители которого 7 сутки не выходят из подвалов. Электроснабжение отключили четыре дня назад.
0:30 Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова, сообщил секретариат ОБСЕ в Вене, пишет УНИАН.
«1 марта родные местной сотрудницы миссии из Харькова сообщили, что в результате обстрела она погибла у себя дома», — говорится в отчете организации от 2 марта.
0:27 В Белом доме раскрыли детали новых санкций против России и Беларуси в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину.
Детали опубликованы на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".
В частности, министерство торговли США распространит жесткую политику экспортного контроля, установленную для России, на Беларусь. Этот шаг поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию.
Государственный департамент США введет санкции против оборонного сектора России, чтобы еще больше ограничить военную машину Путина. Всего в список будут включены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.
Кроме того, США вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.
США введут санкции против структур, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы, российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования. Благодаря санкциям военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии.
Также США запретят российским самолетам входить и использовать внутреннее воздушное пространство США.
0:19 Последствия обстрела Харькова, фото - Труха.
0:10 В Пентагоне рассказали, что за день никаких существенных изменений в войне в Украине не было. По данным США, Россия уже ввела на территорию Украины 82% сил, сосредоточенных на границах, сообщает Бабель.
0:06 Харьковчанка Элина Свитолина разгромила россиянку на турнире в Мексике, сообщает Труха.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина все-таки вышла на корт с россиянкой Анастасией Потаповой. Элина обыграла соперницу, которую накануне лишили права выступать под флагом России. Свитолина выиграла встречу со счетом 6:2, 6:1.
- Сегодня был особенный матч для меня. Я в грустном настроении, но рада, что играю в теннис здесь. Я исполняла миссию для своей страны. С самого начала было важно быть готовой ко всему, что встретится на моем пути, - сказала Свитолина.