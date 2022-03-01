ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Во время обстрела Харькова погибла сотрудница ОБСЕ

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились 25 февраля и 26 февраля.

Хронология событий 2 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 3 марта.

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0:45 Российские оккупационные войска продолжают нести потери от ударов украинской авиации. Оккупанты потеряли три самолета, два вертолета, потери понесли колонны бронированной техники.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

В течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.

0:40 Седневская территориальная община (Харьковская область) находится на грани гуманитарной катастрофы и просит организовать «зеленый коридор» для снабжения продуктами первой необходимости, сообщает Бабель.

Община оказалась в оккупации – тяжелая ситуация сложилась в селе Черныш, жители которого 7 сутки не выходят из подвалов. Электроснабжение отключили четыре дня назад.

0:30 Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова, сообщил секретариат ОБСЕ в Вене, пишет УНИАН.

«1 марта родные местной сотрудницы миссии из Харькова сообщили, что в результате обстрела она погибла у себя дома», — говорится в отчете организации от 2 марта.

0:27 В Белом доме раскрыли детали новых санкций против России и Беларуси в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину.

Детали опубликованы на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

В частности, министерство торговли США распространит жесткую политику экспортного контроля, установленную для России, на Беларусь. Этот шаг поможет предотвратить перенаправление предметов, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию и значительно снизит способность обеих стран поддерживать свою военную агрессию.

Государственный департамент США введет санкции против оборонного сектора России, чтобы еще больше ограничить военную машину Путина. Всего в список будут включены 22 российских оборонных предприятия, в том числе фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.

Кроме того, США вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

США введут санкции против структур, поддерживающих российские и белорусские вооруженные силы, российские и белорусские службы безопасности, военный и оборонный секторы и/или военные и оборонные исследования. Благодаря санкциям военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии.

Также США запретят российским самолетам входить и использовать внутреннее воздушное пространство США.

0:19 Последствия обстрела Харькова, фото - Труха.

0:10 В Пентагоне рассказали, что за день никаких существенных изменений в войне в Украине не было. По данным США, Россия уже ввела на территорию Украины 82% сил, сосредоточенных на границах, сообщает Бабель.

0:06 Харьковчанка Элина Свитолина разгромила россиянку на турнире в Мексике, сообщает Труха.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина все-таки вышла на корт с россиянкой Анастасией Потаповой. Элина обыграла соперницу, которую накануне лишили права выступать под флагом России. Свитолина выиграла встречу со счетом 6:2, 6:1.