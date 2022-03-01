Россия за неделю вторжения потеряла убитыми 9 тысяч оккупантов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю вторжения Россия потеряла убитыми 9 тысяч своих военных.

Об этом Зеленский сказал во время своего обращения к украинцам.

- Почти 9 тысяч убитых россиян. На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих 200-х и 300-х.