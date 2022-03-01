Россия за неделю вторжения потеряла убитыми 9 тысяч оккупантов, - Зеленский

прочтения: 4084
03.03.2022 01:09

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю вторжения Россия потеряла убитыми 9 тысяч своих военных.

Об этом Зеленский сказал во время своего обращения к украинцам.

- Почти 9 тысяч убитых россиян. На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих 200-х и 300-х.

- Украина не хочет быть покрыта трупами российских военных. Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить. Остановить войну и возобновить мир нужно как можно скорее, - говорит Зеленский.

    Фотофакт