Президент Зеленский присвоил звания Героев Украины 15 воинам

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 воинам.

Об этом он сообщил во время своего обращения к гражданам.

Звания Героев Украины присвоили:

- старшему лейтенанту Максиму Билоконю (посмертно) – отражал атаку врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.

- подполковнику Александру Кабичуну (посмертно) – благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.

- солдату Александру Лукьяновичу (посмертно) – уничтожил до 30 единиц техники противника.

- младшему сержанту Михаилу Несольному (посмертно) – погиб в ближнем бою с противником, когда эвакуировал людей.

- солдату Андрею Никончуку (посмертно) – защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.

- лейтенанту Виталию Сапило (посмертно) – командиру танкового взвода, уничтожил 30 единиц техники врага;

- главному сержанту Алексею Синюку (посмертно) – оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БМП и захватил танк;

- лейтенанту Владиславу Украинцу (посмертно) – прикрыл отход своих при наступлении врага.

- майору Степану Чабану (посмертно) – пилот Су-27, отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

- майору Игорю Михальчуку – командир подразделения танкового батальона, уничтожил многочисленные бронемашины противника.

- полковнику Сергею Мусиенко – командир подразделения ракетных войск и артиллерии, нанес удар противнику на Харьковском направлении.

- лейтенанту Евгению Пальченко – командир взвода танков, прикрыл выход бригады из окружения.

- майору Владиславу Прокопенко – командир танкового батальона, вывел личный состав и технику из окружения без потерь.

- подполковнику Павлу Федосенко – командир подразделения 92-й бригады, за эффективную оборону Харькова.

- старшему лейтенанту Дмитрию Чавалаху – за героическое участие в обороне Херсонской области.