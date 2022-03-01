Российский миллиардер Абрамович продаст «Челси», а вырученные средства обещает направить в помощь Украине

Российский миллиардер Роман Абрамович принял решение продать лондонский футбольный клуб «Челси». Бизнесмен также заявил, что на вырученные деньги будет создан благотворительный фонд для поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«В текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах команды, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров», - говорится в заявлении бизнесмена.

Абрамович добавил, что продажа «Челси» не будет ускорена. Сделка пройдет согласно установленной процедуре. Миллиардер подчеркнул, что футбол для него никогда не был ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу.

«Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв войны в Украине», - уточнил Абрамович.

По его словам, фонд направит деньги на удовлетворение неотложных потребностей жертв российской агрессии против Украины. Кроме того, средства планируется использовать для восстановления Украины, пострадавшей от войны.

Отметим, что Абрамович продаст «Челси», чтобы клуб не попал под жесткие санкции Великобритании.