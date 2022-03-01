Оккупанты на Николаевщине: В Снигиревке объявили тревогу

В Николаевской области 2 марта продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 1 марта можно ознакомится здесь.

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06:44 В Снигиревке объявили тревогу.