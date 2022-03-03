Укрзалізниця предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза тел российских оккупантов

Укрзалізниця предоставила Вооруженным Силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.

Об этом сообщили на УЗ.

Перед Укрзалізницей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.

«Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат российской оккупационной армии», - отметили на Укрзалізниці.

В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки.

Также Укрзалізниця разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.

Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.