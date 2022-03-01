Они хотят уничтожить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря, потому что они дно, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в планы РФ входит уничтожение Одессы, но вместо этого российские оккупанты увидят только дно Черного моря. При этом глава государства добавил, что Николаев с другими украинскими городами продолжает держать оборону.

Об этом он сказал во время своего видеосообщения.

— Киев выстоял всю ночь. И во время очередного ракетно-бомбового удара сработала наша противовоздушная оборона. Херсон, Изюм и все другие города, по которым оккупанты били с воздуха, били сильно и мощно, но ничего им не отдали. Чернигов, Сумы, Николаев держат оборону. Одесса - они хотят уничтожить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря, потому что они дно, — сообщил Зеленский.

Кроме того, он посоветовал России выучить такие слова, как репарация и контрибуция, отметим, что страна-агрессор возместит ущерб за разрушение украинских городов.