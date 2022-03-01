«Умножайте кризис 1998 года минимум на три»: Российский владелец НГЗ Дерипаска предрек России фатальные последствия из-за вторжения в Украину

Российский олигарх Олег Дерипаска прогнозирует, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине.

Об этом он сказал на Красноярском экономическом форуме.

– Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят «железный занавес» или не опустят? «Железный занавес» уже опустили. (...) Кризис (ждет страну) минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три, - сказал он.

– Нужно будет заново открывать этот занавес. Первый шаг - это мир. Второй шаг - честно обсудить, где живём, как живём, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население – ред.) ни в чём не виновато, - сказал Дерипаска.

Также он сказал о большой угрозе в случае боевых действий возле украинских АЭС.

– Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие! Украина уже давно ядерная держава, на её территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС, ещё 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых — любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! Ещё лет 200 с проклятиями, — заявил он.

Напомним, что российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины.

Недавно он также заявлял, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис».

Также из-за проблем, которые принесла развязанная Путиным война, российский олигарх Дерипаска приостанавливает работу НГЗ.

Еще напомним, как один из самых богатых бизнесменов России Фридман осудил вторжение российских войск в Украину.