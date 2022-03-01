В Генштабе ВСУ просят не сообщать в режиме реального времени о последствиях российских обстрелов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился к участникам интернет-сообщества не публиковать в режиме реального времени последствия вражеских обстрелов – это может помочь вражеским артиллеристам и наводчикам.

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады.

Социальные сети и известные информационные ресурсы практически в режиме реального времени начинают комментировать последствия впечатления и точность попадания вражеских ракет.

«Обращаемся к блоггерам, экспертам и обычным участникам интернет-сообщества: ваша оперативная информация может стать предметом заинтересованности российских артиллеристов и наводчиков для дальнейшей корректировки следующего выстрела врага!» – говорится в сообщении.