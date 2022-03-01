В Черном море после обстрела затонул теплоход, которому угрожали российские корабли

В Черном море 3 марта теплоход «HELT» (флаг Панама) был обстрелян и получил пробоину ниже ватерлинии.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Как известно, 2 марта корабли РФ требовали от гражданского судна «HELT» зайти в опасную зону Черного моря, чтобы оккупанты могли прикрываться им как живым щитом, в противном случае корабли РФ угрожали открыть по судну огонь.

«Дал сигнал МЭЙДЭЙ (международный сигнал бедствия в радиотелефонной связи, – ПН) на 16 канале, находился на связи со СКЦ/МПРС. Позиция 46'22 n 31'04 к, в 20 милях от Одессы, УКВ не слышно. Последний доклад с судна – крен 70 градусов, садимся на плоты. 12:18 HELT пропал с радаров», – говорится в сообщении.

Отметим, что за время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ уже обстрелял два гражданских судна и два судна российские оккупанты захватили в плен (в т.ч. поисково-спасательное судно «Сапфир», выполнявшее гуманитарную миссию).