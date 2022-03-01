Ким сообщил, что на востоке Николаевщины идет перемещение техники русских оккупантов

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о перемещении техники на востоке и севере Николаевской области идет перемещение вражеской техники в нескольких направлениях.

Об этом он рассказал у себя в видеообращении.

Он сообщил, что вражеская техника перемещается через Чернобаевку и Лиманы, идет со Снигиревки.

— Сейчас очень много информации о технике, которая перемещается по востоку нашей области со всех сторон. Это действительно правда, они действительно перемещаются, ходят туда-сюда, мы видим их карты. Перемещения идут как внизу, через Чернобаевку и Лиманы, идет со стороны Снигиревки в Николаев, не доходя до Баштанки через Снигиревку в сторону Новой Одессы, - сказал губернатор.

Также он заявил, что оккупанты взяли с собой шпалоукладчики, везут лодки под тентами. Вместе с ними идут также инженерные войска.

— Мы будем знать, куда она переместится и там разбомбим, я надеюсь. В ближайшее время нет угрозы, что эта техника встанет и за час-два будет стрелять. Они будут формировать базу, у них есть цель. Также они идут с инженерными войсками, с понтонной переправой. В Олешках разгрузился вообще шпалоукладчик. Идут они с машинами, где лодки под тентом. То есть, они, скорее всего, будут в лиман спускаться, смотрите внимательно по врагам, по лодкам, может у кого-то есть, со Второй мировой войны осталась бомба. Мы ближе к вечеру будем понимать их план примерный, я поделюсь, - отметил Виталий Ким.

Напомним,