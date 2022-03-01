Глава николаевского облздрава Безносенко рассказал, как обстоят дела с лечением пациентов в Николаеве: «Без паники, вся медсфера работает»

Начальник управления здравоохранения Николаевской областной военной администрации Максим Безносенко заявил, что медицинская сфера в области работает.

Об этом он сообщил у себя в видеообращении на странице в Facebook.

Безносенко сообщил, что коронавирус никуда не исчез – пациентов разместили в первой городской больнице. Инфекционная больница пока закрыта.

— Без паники, вся медсфера работает. У нас идет прием семейных врачей, раненных, коронавирус никуда не исчез, он также действует. По поводу «ковидных» больных, у нас по Николаеву «ковидных» больных принимает первая городская больница, пятая больница и региональный фтизиопульмонологический центр. Всем оказывают лечение, никто не оставлен на произвол судьбы, - сказал чиновник.

Безносенко сообщил, что коронавирус никуда не исчез – пациентов разместили в первой городской больнице. Инфекционная больница пока закрыта.

— Что касается тех пунктов, которые на теперешнее время не работают – это наша водолечебница, это наш кожвендиспансер и наша областная инфекционная больница. Всех больных мы сконцентрировали из «инфекционки» в «ковидное» отделение 1 городской больницы. После стабилизации ситуации, после окончания войны все вернутся на свои места. Держимся, все хорошо, - добавил Безносенко.

Ранее сообщалось, что все больницы Николаева обеспечены всем необходимым.