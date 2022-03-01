В Украине погиб генерал-майор, который командовал элитным подразделением российских войск

В Украине погиб экс-командир 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии РФ, заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России генерал-майор Андрей Суховецкий.

Об этом сообщил бывший депутат российской госдумы Илья Пономарев в Facebook.

«В Украине погиб комдив 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии РФ генерал-майор Андрей Суховецкий. Дивизией он командовал до конца 2021, потом пошел на повышение, не знаю его последней должности», - написал Пономарев.

Также о гибели 47-летнего Суховецкого сообщили его друзья.

47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией (элитное подразделение войск РФ, - ПН) в Новороссийске.

Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в Абхазии, в Сирии, был награждён за участие в аннексии Россией Крыма.

Стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта.