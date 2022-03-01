В Николаевской области российские оккупанты на БТР в упор обстреляли машину, в которой находилась семья

В четверг, 3 марта, николаевцы возвращались с Нового Буга по трассе. После того, как они проехали село Марьевка, выехавшие на встречу российские БТРы, начали обстреливать автомобиль украинцев. К счастью, никто, из находившихся людей в автомобиле, не пострадал.
Об этом местные жители сообщают в соцсетях.
— Рассказываем, как все происходит на трассах. Мы выехали забрать друзей. Ехали машиной, трое взрослых и ребенок. Проехали село Марьевка, навстречу четыре российских БТРа. Без разговора, без всякого начали в упор расстреливать машину, слава богу, все живы, здоровы. Машина сейчас в поле, с нами был ребенок. Страшная картина, в лобовое четыре попадания. На трасах они (русские оккупанты, - ПН) все, что видят, все расстреливают. В упор, просто убивают, мы чудом остались живы, — рассказали мужчины.