В Николаевской области российские оккупанты на БТР в упор обстреляли машину, в которой находилась семья

В четверг, 3 марта, николаевцы возвращались с Нового Буга по трассе. После того, как они проехали село Марьевка, выехавшие на встречу российские БТРы, начали обстреливать автомобиль украинцев. К счастью, никто, из находившихся людей в автомобиле, не пострадал.

Об этом местные жители сообщают в соцсетях.