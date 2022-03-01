Верховная Рада разрешила конфисковать все российское имущество в Украине

Верховная Рада в четверг, 3 марта, приняла закон о принудительном изъятии в Украине объектов, принадлежащих Российской Федерации, российским компаниям или гражданам России.

Об этом сообщает «Лига.net».

Принятый законопроект №7122 предусматривает, что решение о конфискации российского имущества будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны по представлению Кабинета министров. Вводиться в действие оно должно указом Президента Украины.

В представлении Кабмина должен содержаться перечень объектов, подлежащих принудительному изъятию, список с адресами такого имущества, названия и имена российских собственников, сроки конфискации.

Закон позволяет национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, находящееся или зарегистрированное на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащее Российской Федерации и ее резидентам.

Конфискованное имущество будет передаваться специализированному государственному предприятию. Процесс регистрации прав на такие объекты не будет останавливаться, даже если суд примет решение об обеспечении иска в интересах российского собственника.