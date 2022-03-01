«Где вы, говнюки, нашли десятки тысяч долларов, чтоб подкупить пограничников?»: Некоторые прокуроры сбежали из Украины

Некоторые украинские прокуроры вначале нападения России на Украину дали взятки на пограничной зоне и покинули страну.

Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова у себя на странице в Facebook.

Она сообщила, что собирается провести «перекличку» личного состава и проверить, кто еще на месте, а кто сбежал. После чего с ними поступят по закону военного времени.

«Скоро проведем «перекличку» личного состава и поймем кто на местах, кто на войне. Также пора сделать инвентаризацию хлама, сбежавшего от своих соотечественников. Где вы, говнюки, нашли эти десятки тысяч долларов, которыми пытались подкупить пограничников? Хотя бы служебные удостоверения не показывали. Уж позоритесь сами, зачем тень на всю прокуратуру бросать. Понимаю, что у всех без исключения правоохранительных органов таких «рыцарей» хватает. На днях поручу создать группу для составления списка «хероев». Ребята, вы уж простите, но как говорится – по законам военного времени…», - написала Венедиктова.

Напомним, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова разъяснила информацию об освобождении из-под стражи некоторых узников для участия в защите государства. Это никак не повлияет на криминогенную ситуацию в стране.