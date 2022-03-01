Сотни российских солдат отказываются принимать участие в войне – руководство их бросило и заставляет уволиться задним числом

Опубликовано видео российских оккупантов в Украине, которые хотят вернуться в РФ. Их бросили в ангаре, они три дня ждут, чтобы вернуться в Россию.
Оккупанты жалуются, что не вывозят тела погибших, а выживших оставили без еды и без воды. Руководство оккупантов заставляет их подписать документы об увольнении задним числом.
- Мы не ели нормально уже три или четыре дня. Бросили тупо на пушечное мясо. Сейчас нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, хотят нас уволить… Кто вырвался, кто остался жив, и нам говорят, чтобы мы подписывали какие-то бумаги, чтобы они прикрыли сами себя… Мы сейчас ждем, когда нас просто переведут через границу. И потом говорят «армия России», - говорит на видео оккупант.