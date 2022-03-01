В Николаевской области временные перебои на спецлинии Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – в ведомстве дали резервные номера

В Николаевской области пока временные перебои на спецлиниях «101» и «112».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Для информирования подразделений о пожарах и ЧП в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали использовать следующие номера телефонов:

Николаев:

- 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0506262092

- 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

- 5 ГПРЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417

- Арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473

- Баштанка (7 ГПРЧ): 0990489019

- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483

- Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882

– Братское (10 ДПРЧ): 0987700151

- Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914

- Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655

- Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717

- Доманевка (14 ДПРЧ): 0957034145

- Еланец (15 ДПРЧ): 0985502225

- Воскресенск (16 ДПРЧ):0639792730

- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133

- Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485

- Весняное (19 ДПРЧ): 0639793452

– Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469

- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642

– Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605

– Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423

- Снигиревка (24 ДПРЧ): 0505808672

- Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697