В Николаевской области временные перебои на спецлинии Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – в ведомстве дали резервные номера

В Николаевской области пока временные перебои на спецлиниях «101» и «112».
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Для информирования подразделений о пожарах и ЧП в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям призвали использовать следующие номера телефонов:
Николаев:
- 3 ДПРЧ: (0512) 53-09-53; 0506262092
- 4 ДПРЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ГПРЧ: (0512) 49-06-10; 0639792417
- Арбузинка (6 ДПРЧ): 0683177473
- Баштанка (7 ГПРЧ): 0990489019
- Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
- Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
– Братское (10 ДПРЧ): 0987700151
- Веселиново (11 ДПРЧ): 0683186914
- Вознесенск (12 ДПРЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ДПРЧ): 0982248717
- Доманевка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Еланец (15 ДПРЧ): 0985502225
- Воскресенск (16 ДПРЧ):0639792730
- Казанка (17 ДПРЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ДПРЧ): 0983331485
- Весняное (19 ДПРЧ): 0639793452
– Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0679666642
– Очаков (22 ДПРЧ): 0639792605
– Первомайск (23 ДПРЧ): 0680558423
- Снигиревка (24 ДПРЧ): 0505808672
- Южноукраинск (25 ДПРЧ): 0934261697