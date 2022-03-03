Украинцы через «Дію» на помощь армии перечислили ₴80 миллионов – еще $55 миллионов внесло мировое криптосообщество

Украинцы перечислили на помощь ВСУ через приложение «Дія» около 80 миллионов гривен. Также огромные суммы поступают со стороны криптосообществ.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«80 млн гривен собрали украинцы на украинскую армию через «Дію». Люди, вы невероятны. Весь мир видит, какие мы сплоченные и объединяемые вокруг нас. Помощь в криптовалюте также возросла — мировое криптосообщество собрало для Украины около 55 млн долларов. Спасибо каждому! Победа за нами», - написал он.



Все официальные реквизиты счетов для помощи армии – от фондов до криптокошельков – по ссылке.