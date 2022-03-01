«Не знаю, в каком месте этот автомобиль похож на военный»: Оккупанты обстреляли машину жителя Николаевщины

В Николаевской области жертвой обстрела российских военнослужащих стал еще один водитель.

Об этом в Facebook сообщил Михаил Мылаев.

Мужчина попал под обстрел оккупантов в Баштанке 1 марта.

«Автомобиль тестя, нашего брата охотника, после встречи с русскими «освободителями». Не знаю, в каком месте этот автомобиль похож на военный. Тестю повезло - пули его не задели», – написал Мылаев.

Напомним, как в Николаевской области российские оккупанты на БТР в упор обстреляли машину, в которой находилась семья.