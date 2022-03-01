В белорусском городе Мозырь все морги забиты телами российских оккупантов, - СМИ

В Беларусь в большом количестве поступают трупы военных из числа этнических чеченцев, погибших во время вторжения России в Украину.
Об этом сообщает «Кавказ. Реалии».
Все морги города Мозырь забиты телами погибших россиян, сообщила Анна Красулина, пресс-секретарь бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции Светланы Тихановской.
- Причем там – этнические чеченцы. Знаем, что им поручено на долгое хранение эти трупы положить. Они боятся отправлять в Чечню «груз 200». Мы должны сообщить и чеченцам, и русским, что белорусские морги на юге Беларуси уже заполнены трупами их солдат. Это важно, пусть они знают. Мы не позволим российской пропаганде это скрывать, – заявила Красулина.